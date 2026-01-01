GreenBean DualCharger V3A V-mount зарядное устройство

Описание

Данное устройство предназначено для последовательной зарядки двух аккумуляторов с разъемом V-Mount или прямого питания оборудования через разъем XLR-4 pin (до 100 Вт, 15 В, 4.5 А). Зарядное устройство работает в двух режимах: заряд аккумуляторов V-Mount/питание через XLR. С помощью переключателя расположенного на торце вы можете осуществить выбор режима. Активное охлаждение обеспечивает встроенный в корпус вентилятор. Для удобства эксплуатации на корпусе предусмотрена рукоятка с выемками под пальцы и складные ножки. Корпус изготовлен из ударопрочного пластика. В комплекте кабель питания и кабель XLR.

Характеристики: