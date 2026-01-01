GreenBean DualCharger V3A V-mount зарядное устройство

Данное устройство предназначено для последовательной зарядки двух аккумуляторов с разъемом V-Mount или прямого питания оборудования через разъем XLR-4 pin (до 100 Вт, 15 В, 4.5 А). Зарядное устройство работает в двух режимах: заряд аккумуляторов V-Mount/питание через XLR. С помощью переключателя расположенного на торце вы можете осуществить выбор режима. Активное охлаждение обеспечивает встроенный в корпус вентилятор. Для удобства эксплуатации на корпусе предусмотрена рукоятка с выемками под пальцы и складные ножки. Корпус изготовлен из ударопрочного пластика. В комплекте кабель питания и кабель XLR.
Характеристики:
- входное напряжение – 90-240 В, 47-63 Гц
- выходные параметры ЗУ V-Mount – два разъема, 16.8 В, 3A
- выходные параметры разъема XLR-4 pin – 15 В, 4.5 А, до 100 Вт
- совместимость – аккумуляторы V-Mount
- материал корпуса – ABS пластик
- диапазон рабочих температур, град. – 0 ...+45
- размер, мм – 255х140х115
- вес, кг – 1