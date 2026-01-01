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Fujimi UN 5 зарядное устройство для АКБ NB-3L
Fujimi UN 5 зарядное устройство для АКБ NB-3L

Fujimi UN 5 зарядное устройство для АКБ NB-3L

Fujimi
Артикул: DAN-4257

Зарядное устройство Fujimi UN 5 для АКБ NB-3L.

Универсальное зарядное устройство, совместимое с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей. Время зарядки зависит от мощности заряжаемой батареи. Индикатор зарядки сигнализирует о завершении процесса зарядки выключением, а прилагаемый в комплекте DC-адаптер 12V-24V позволяет заряжать аккумулятор от бортовой сети автомобиля. Совместим с камерами - Canon IXUS 700, 750, IXUS II, IXUS IIs, IXUS i, IXUS i5, IXY Digital 30, IXY Digital 30a, IXY Digital 600, IXY Digital 700, IXY Digital D30, IXY Digital L, IXY Digital L2 и более новыми моделями.

Описание

Характеристики:

  • входное напряжение - AC 100-240V 50-60Hz или DC 12-24V
  • выходное напряжение - DC 4.2V, 600mA
  • ток зарядки - 650mA (MAX)
  • адаптер переменного тока - (вход 100V-240V)

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