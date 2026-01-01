Fujimi UN 5 зарядное устройство для АКБ VBN260

Артикул: DAN-4258

Зарядное устройство Fujimi UN 5 для АКБ VBN260.

Универсальное зарядное устройство, совместимое с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей. Время зарядки зависит от мощности заряжаемой батареи. Индикатор зарядки сигнализирует о завершении процесса зарядки выключением, а прилагаемый в комплекте DC-адаптер 12V-24V позволяет заряжать аккумулятор от бортовой сети автомобиля. Совместим с камерами - Panasonic HDC-HS900/HDC-HS900K/HDC-SD800/HDC-SD800K/HDC-SD900/HDC-TM900/HDC-TM900K и более новыми моделями.