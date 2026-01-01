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Fujimi UN 5 зарядное устройство для АКБ VBN260
Fujimi UN 5 зарядное устройство для АКБ VBN260

Fujimi UN 5 зарядное устройство для АКБ VBN260

Fujimi
Артикул: DAN-4258

Зарядное устройство Fujimi UN 5 для АКБ VBN260.

Универсальное зарядное устройство, совместимое с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей. Время зарядки зависит от мощности заряжаемой батареи. Индикатор зарядки сигнализирует о завершении процесса зарядки выключением, а прилагаемый в комплекте DC-адаптер 12V-24V позволяет заряжать аккумулятор от бортовой сети автомобиля. Совместим с камерами - Panasonic HDC-HS900/HDC-HS900K/HDC-SD800/HDC-SD800K/HDC-SD900/HDC-TM900/HDC-TM900K и более новыми моделями.

Описание

Характеристики:

  • входное напряжение - AC 100-240V 50-60Hz или DC 12-24V
  • выходное напряжение - DC 4.2V, 600mA
  • ток зарядки - 650mA (MAX)
  • адаптер переменного тока - (вход 100V-240V)

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