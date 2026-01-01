Fujimi UN 5 зарядное устройство для АКБ LP-E12

Характеристики:
- входное напряжение - AC 100-240V 50-60Hz или DC 12-24V
- выходное напряжение - DC 4.2V, 600mA
- ток зарядки - 650mA (MAX)
- адаптер переменного тока - (вход 100V-240V)
Москва
Малая Семеновская 3с6
Зарядное устройство Fujimi UN 5 для АКБ LP-E12.
Универсальное зарядное устройство, совместимое с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей. Время зарядки зависит от мощности заряжаемой батареи. Индикатор зарядки сигнализирует о завершении процесса зарядки выключением, а прилагаемый в комплекте DC-адаптер 12V-24V позволяет заряжать аккумулятор от бортовой сети автомобиля.
Характеристики:
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