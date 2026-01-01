Fujimi UN 5 зарядное устройство для АКБ LP-E12

Артикул: DAN-4256

Зарядное устройство Fujimi UN 5 для АКБ LP-E12.

Универсальное зарядное устройство, совместимое с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей. Время зарядки зависит от мощности заряжаемой батареи. Индикатор зарядки сигнализирует о завершении процесса зарядки выключением, а прилагаемый в комплекте DC-адаптер 12V-24V позволяет заряжать аккумулятор от бортовой сети автомобиля.