Fujimi UN 5 зарядное устройство для АКБ EN-EL8

Артикул: DAN-4255

Зарядное устройство Fujimi UN 5 для АКБ EN-EL8.

Универсальное зарядное устройство, совместимое с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей. Время зарядки зависит от мощности заряжаемой батареи. Индикатор зарядки сигнализирует о завершении процесса зарядки выключением, а прилагаемый в комплекте DC-адаптер 12V-24V позволяет заряжать аккумулятор от бортовой сети автомобиля. Совместим с камерами - Nikon COOLPIX P1, P2, S1, S2, S3 и более новыми моделями.