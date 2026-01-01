Fujimi UN 5 зарядное устройство для АКБ EN-EL11

Артикул: DAN-4254

Зарядное устройство FUJIMI UN 5 для АКБ EN-EL11.

Универсальное зарядное устройство, совместимое с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей. Время зарядки зависит от мощности заряжаемой батареи. Индикатор зарядки сигнализирует о завершении процесса зарядки выключением, а прилагаемый в комплекте DC-адаптер 12V-24V позволяет заряжать аккумулятор от бортовой сети автомобиля. Совместим с камерами - Nikon COOLPIX P1, P2, S1, S2, S3 и более новыми моделями. Совместим с камерами - Nikon COOLPIX S550, S560, OLYMPUS FE-370, PENTAX Optio M50, Optio M60, Optio V20, Optio W60, RICOH R50, SANYO Xacti VPC-E10 и более новыми моделями.