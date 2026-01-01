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Малая Семеновская 3с6
Fotokvant DC-C5-BP511 зарядное устройство для аккумуляторов BP-511.
Зарядное устройство c системой защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Устройство комплектуется универсальным адаптером питания от 220В. Модель совместима с аккумулятором Canon BP-511 и большинством типов подобных литий-ионных аккумуляторных батарей других производителей.
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