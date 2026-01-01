Tether Tools CRN5B Relay Camera Coupler Nikon EN-EL15 адаптер для бесперебойного питания

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер для бесперебойного питания Tether Tools CRN5B Relay Camera Coupler Nikon EN-EL15.
Устанавливается в камеру вместо стандартного аккумулятора типа EN-EL15 и обеспечивает подключение к источнику питания для непрерывной работы камеры. Совместим с D810/D810A, D800/D800E, D750, D610, D600, D7200, D7100, D7000. Длина кабеля 25,4 см.
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