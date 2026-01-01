KingMa NP-W126S - Type-C адаптер питания
Артикул: MTG-3907

KingMa NP-W126S - Type-C адаптер питания. Адаптер питания («каплер») Kingma TC-W126 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Fujifilm NP-W126 или NP-W126S. Далее он подключается к универсальному USB аккумулятору или сетевому зарядному устройству: штекер USB Type C (необходимо, чтобы источник питания поддерживал функцию USB QC или PD, 9В 2А).

Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.

Встроенный контроллер обеспечивает защиту от перегрева, повышенного напряжения, повышенной силы тока, короткого замыкания, поэтому адаптер абсолютно безопасен для использования.

Порядок подключения:

  1. установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь
  2. закройте дверцу отсека
  3. подключите адаптер к сетевому адаптеру или к портативному аккумулятору
  4. включите камеру

Характеристики адаптера:

  • Входной ток: постоянный, 9 В, 2 А
  • Выходной ток: постоянный, 8.4 В, 2 А
  • Длина кабеля: 50 см (растягивается до 120 см)

Совместимость

  • Fujifilm X100F, X100V
  • Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3
  • Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200
  • Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4
  • Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II
  • Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10
  • Fujifilm FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR.

