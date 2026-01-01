images
images
images
Kingma NP-W126 - D-TAP адаптер питания
Kingma NP-W126 - D-TAP адаптер питания
Kingma NP-W126 - D-TAP адаптер питания

Kingma NP-W126 - D-TAP адаптер питания

KingMa
Артикул: MTG-3878

Kingma NP-W126 - D-TAP адаптер питания. Адаптер питания («каплер») Kingma DP-W126 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумуляторов Fujifilm NP-W126, NP-W126S. Затем он подключается к разъему питания D-Tap (обычно присутствует на аккумуляторах типа V-Mount, Gold Mount).

Описание

Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.
Работает от аккумулятора Kingma V-mount

Характеристики:

  • Входной ток: постоянный, 14.4 - 16.8 В
  • Выходной ток: постоянный, 7.2 - 8.4 В, 3 А (макс.)
  • Длина кабеля: 50 см (120 см в растянутом состоянии)

Совместимость

  • Fujifilm X100F, X100V
  • Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3
  • Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200
  • Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4
  • Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II
  • Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10
  • Fujifilm FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Доставка

  • Доставка курьерскими службами
  • Доставка Почтой России
  • Доставка транспортными компаниями
  • Самовывоз

Видео

Зонты Phottix серия Premio
Зонты Phottix серия Premio
Эрик Ким - калифорнийский мастер уличной фотографии
Эрик Ким - калифорнийский мастер уличной фотографии
Elinchrom D-Lite RX ONE (20485.1) импульсный осветитель
Elinchrom D-Lite RX ONE (20485.1) импульсный осветитель
Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Подводные боксы

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.