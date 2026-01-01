Kingma NP-FW50 - DC 5.5*2.1mm адаптер питания
KingMa
Артикул: MTG-3871

Kingma NP-FW50 - DC 5.5*2.1mm адаптер питания. Адаптер питания («каплер») Kingma DR-FW50 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Sony NP-FW50. Затем он подключается к сетевому или батарейному адаптеру: штекер 5.5х2.1 мм (DC 5521 «папа»).

Можно использовать сетевой адаптер Kingma, систему питания Tether Tools ONsite Relay, батарейные площадки Kingma, Smallrig и так далее. Использование каплера позволяет снимать фото или видео практически без ограничения по времени, а также снижает нагрев камеры при длительной съемке.

Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.

Характеристики каплера:

  • Входной ток: постоянный, 7-8.4 В, 2 А
  • Выходной ток: постоянный, 6-8.4 В
  • Длина кабеля: 50 см (растягивается до 150 см)

Совместимость:

  • Sony Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500
  • Sony Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II
  • Sony Alpha ZV-E10
  • Sony NEX - все модели.
  • Sony SLT: A33, A35, A37, A55.
  • Sony Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3
  • камера-объектив: Sony ILCE-QX1, ILCE-QX1L.
  • другие камеры, работающие от аккумуляторов NP-FW50

