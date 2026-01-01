Kingma NP-FW50 - DC 5.5*2.1mm адаптер питания

Можно использовать сетевой адаптер Kingma, систему питания Tether Tools ONsite Relay, батарейные площадки Kingma, Smallrig и так далее. Использование каплера позволяет снимать фото или видео практически без ограничения по времени, а также снижает нагрев камеры при длительной съемке.
Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.
Характеристики каплера:
- Входной ток: постоянный, 7-8.4 В, 2 А
- Выходной ток: постоянный, 6-8.4 В
- Длина кабеля: 50 см (растягивается до 150 см)
Совместимость:
- Sony Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500
- Sony Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II
- Sony Alpha ZV-E10
- Sony NEX - все модели.
- Sony SLT: A33, A35, A37, A55.
- Sony Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3
- камера-объектив: Sony ILCE-QX1, ILCE-QX1L.
- другие камеры, работающие от аккумуляторов NP-FW50