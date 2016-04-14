Работает от аккумулятора Kingma V-mount
Характеристики:
- Подключение D-Tap (P-Tap)
- Вид аккумулятора LP-E8
- Вход 14.4-16.8 В
- Выход 7.2-8.4В / 3А
- Длина кабеля 50 см
- Особенности конструкции кабеля угловая, витой
Kingma LP-E8 - D-TAP адаптер питания. Каплер для питания цифровой камеры от внешнего источника питания. Позволит заменить аккумулятор LP-E8 на подключение к V-Mount/Gold Mount или зарядной станции. Благодаря использованию в батарее новейшей схемы декодирования на экране будет отображаться уровень заряда. Витой вид кабеля позволяет ему растягиваться от 50 до 120 см.
