Характеристики:
- Подключение D-Tap (P-Tap)
- Вид аккумулятора LP-E17
- Вход 14.4 - 16.8 В
- Выход 7.2 - 8.4В / 3А
- Длина кабеля 500 мм
- Особенности кабеля угловой, витой
- Вес 68 г
Kingma LP-E17 - D-TAP адаптер питания. Каплер для питания цифровой камеры Canon от внешнего источника питания. Позволит заменить аккумулятор LP-E17 на подключение к V-mount/Gold Mount или зарядной станции. Благодаря использованию в батарее новейшей схемы декодирования на экране будет отображаться уровень заряда. Витой вид кабеля позволяет ему растягиваться от 50 до 120 см.
