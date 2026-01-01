Характеристики:
- Подключение DC 5.5/2.1 мм
- Вид аккумулятора LP-E12
- Материал АБС пластик
- Вход 8.4В/2А
- Выход 8.4В
- Длина кабеля 400 мм
- Особенности кабеля витой
- Вес 70 г
- Габариты 47 × 32 мм
Kingma LP-E12 - DC 5.5*2.1mm адаптер питания. Каплер ("пустышка") для камеры Canon позволяет подключить устройство к внешнему источнику питания посредством коннектора Barrel 5.5*2.1мм.
