Kingma DR-W126 + EU plug система питания

В комплекте идет сетевой адаптер Kingma, каплер также можно использовать с системой питания Tether Tools ONsite Relay, батарейными площадками Kingma, Smallrig и так далее. Использование каплера позволяет снимать фото или видео практически без ограничения по времени, а также снижает нагрев камеры при длительной съемке.
Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.
Сетевой адаптер экранирован от излучения электромагнитных волн и обладает всеми необходимыми механизмами защиты: от короткого замыкания, повышенного напряжения, повышенной силы тока. Он имеет сертификацию CE, FCC, RoHS и полностью безопасен для использования.
Порядок подключения:
- установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь
- закройте дверцу отсека
- включите адаптер в сеть
- включите камеру
Характеристики каплера
- Входной ток: постоянный, 7-8.4 В, 2 А
- Выходной ток: постоянный, 6-8.4 В
- Длина кабеля: 50 см (растягивается до 150 см)
Характеристики сетевого адаптера
- Входной ток: переменный, 100-240 В, 1 А
- Выходной ток: постоянный, 8.4 В 3 А
- Длина кабеля вместе с корпусом адаптера: 2.4 м
Совместимость
- Fujifilm X100F, X100V
- Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3
- Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200
- Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4
- Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II
- Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10
- Fujifilm FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR.