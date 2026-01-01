Артикул: MTG-0538

Godox G100-12 сетевой адаптер для TL60.

Сетевой адаптер Godox TL-AC предназначен для питания осветителей Godox TL60 от сети переменного тока 100-240В в качестве альтернативы питанию от аккумулятора, а также для зарядки аккумулятора осветителя.