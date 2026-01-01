Характеристики:
- Сетевой адаптер 220В 50Гц/20В 2,4 А
- Размеры 14х16х6.5мм
- Вес 0.5кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox G100-12 сетевой адаптер для TL60.
Сетевой адаптер Godox TL-AC предназначен для питания осветителей Godox TL60 от сети переменного тока 100-240В в качестве альтернативы питанию от аккумулятора, а также для зарядки аккумулятора осветителя.
Характеристики:
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