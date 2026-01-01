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Godox G100-12 сетевой адаптер для TL60
Godox G100-12 сетевой адаптер для TL60
Godox G100-12 сетевой адаптер для TL60

Godox G100-12 сетевой адаптер для TL60

Godox
Артикул: MTG-0538

Godox G100-12 сетевой адаптер для TL60. 

Сетевой адаптер Godox TL-AC предназначен для питания осветителей Godox TL60 от сети переменного тока 100-240В в качестве альтернативы питанию от аккумулятора, а также для зарядки аккумулятора осветителя.

Описание

Характеристики:

  • Сетевой адаптер 220В 50Гц/20В 2,4 А
  • Размеры 14х16х6.5мм
  • Вес 0.5кг 

Комплектация

  • Сетевой адаптер – 1 шт
  • Сетевой кабель питания АС 5 м – 1 шт

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