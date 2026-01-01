Proaim Camtree Hunt Multi Power Splitter устройство для защиты от короткого замыкания

Артикул: OLE-0210

Устройство для защиты от короткого замыкания Proaim Camtree Hunt Multi Power Splitter – многоканальный разветвитель питания для V-Mount батареи, имеет множество входов и выходов, что делает его эффективным и надежным оборудованием.

Надежно монтируется на любой стандартной 15-мм рельсовой системе с расстоянием между осями 60 мм. Оснащен выходами на 5 V, 21 V, 15 V.