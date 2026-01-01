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Proaim Camtree Hunt Multi Power Splitter устройство для защиты от короткого замыкания

Proaim Camtree Hunt Multi Power Splitter устройство для защиты от короткого замыкания

Proaim
Артикул: OLE-0210

Устройство для защиты от короткого замыкания Proaim Camtree Hunt Multi Power Splitter – многоканальный разветвитель питания для V-Mount батареи, имеет множество входов и выходов, что делает его эффективным и надежным оборудованием.

Надежно монтируется на любой стандартной 15-мм рельсовой системе с расстоянием между осями 60 мм. Оснащен выходами на 5 V, 21 V, 15 V.

 

Описание

Все устройства, такие как светодиодные фонари, микрофоны, мониторы, видеокамеры и другое оборудование могут также получать питание от одного портативного источника питания. Для работы с некоторыми камерами следует приобрести специальный кабель. Напряжение на выходе: 5 V, 12 V, 15 V. Выход на 7,2 V через адаптер LP-E6 AC для камер 5D/7D.

Совместим с камерами Canon 5D Mark II, Canon 5D Mark III, Canon 7D, Canon C300, Nikon D800, Blackmagic camera, Sony F3, Sony FS700.

Совместим с литиевым аккумулятором (в комплект не входит).

Комплектация

  • Camtree Hunt сплиттер CH-PS-F – 1 шт. 
  • DC-соединитель DR-E6 – 1 шт. 
  • Провода – 2 шт. 
  • Зажимы для проводов – 2 шт.

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