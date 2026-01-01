Proaim Camtree Hunt Multi Power Splitter устройство для защиты от короткого замыкания

Все устройства, такие как светодиодные фонари, микрофоны, мониторы, видеокамеры и другое оборудование могут также получать питание от одного портативного источника питания. Для работы с некоторыми камерами следует приобрести специальный кабель. Напряжение на выходе: 5 V, 12 V, 15 V. Выход на 7,2 V через адаптер LP-E6 AC для камер 5D/7D.
Совместим с камерами Canon 5D Mark II, Canon 5D Mark III, Canon 7D, Canon C300, Nikon D800, Blackmagic camera, Sony F3, Sony FS700.
Совместим с литиевым аккумулятором (в комплект не входит).