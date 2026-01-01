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Proaim Camtree Hunt Multi Channel Splitter A-mount многоканальный кабель питания для видеокамер

Proaim Camtree Hunt Multi Channel Splitter A-mount многоканальный кабель питания для видеокамер

Proaim
Артикул: OLE-0212

Proaim Camtree Hunt Multi Channel Splitter A-mount – многоканальный кабель питания для видеокамер с аккумуляторами А-образного крепления.

Оборудован выходами на 12V, 7,2V и 5 V для LCD-мониторов, звукозаписывающих устройств, вспышки, светового и прочего оборудования. Прочно крепится к стандартным 15-мм стержням с расстоянием между ними 60 мм (от оси до оси).

Описание

Кабель может функционировать одновременно, как вход для подзарядки оборудования, так и выход для подключения к сети электропитания. Закрепив его на риге, можно создать дополнительный противовес для балансировки камеры.

В дополнение все оборудование (свет, микрофоны, мониторы, видеокамера и т.д.) будет подключено к единому источнику питания. Есть функция подзарядки оборудования и защита от перегрева.

Технические характеристики:

  • материал – черный анодированный алюминий
  • адаптер на 15 мм стержни работает от стандартного аккумулятора с А-образным креплением АС-адаптера
  • выход D-Tap
  • выходы на 12V, 7,2V и 5 V для LCD-мониторов, звукозаписывающих устройств, вспышки, светового и прочего оборудования
  • USB-порт на 5V для подзарядки совместимого оборудования

Комплектация

  • Многоканальный кабель – 1 шт.
  • Площадка из черного анодированного алюминия для установки аккумулятора – 1 шт.
  • Адаптер на 15-мм стержни – 1 шт.
  • Соединительный кабель – 3 шт.

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