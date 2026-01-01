Proaim Camtree Hunt Multi Channel Splitter A-mount многоканальный кабель питания для видеокамер

Описание

Кабель может функционировать одновременно, как вход для подзарядки оборудования, так и выход для подключения к сети электропитания. Закрепив его на риге, можно создать дополнительный противовес для балансировки камеры.

В дополнение все оборудование (свет, микрофоны, мониторы, видеокамера и т.д.) будет подключено к единому источнику питания. Есть функция подзарядки оборудования и защита от перегрева.

Технические характеристики: