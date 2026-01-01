PATONA 1360 Platinum аккумулятор для Sony A7 III A7M3 Alpha 7 III A7 R III A7RM3 Alpha 7 R III A9 A

Артикул: OLE-2481

Литий-ионный аккумулятор со встроенным процессором Platinum версия для ряда фотокамер Sony. Емкость 2250мАч, сменный аккумулятор Sony NP-FZ100. Имеет вход USB-C, поэтому его также можно заряжать с помощью кабеля USB-C (входит в комплект поставки) и адаптера питания.