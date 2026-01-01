PATONA 1360 Platinum аккумулятор для Sony A7 III A7M3 Alpha 7 III A7 R III A7RM3 Alpha 7 R III A9 A

Особенности:
- Превосходная долговечность элемента при непрерывной работе во время съемок и серийных фотографий.
- Сменный аккумулятор: Sony NP-FZ100
- Литий-ионные элементы изготовлены с учетом экологических требований
- Аккумулятор безопасен для устройства и пользователя.
- Полная связь с камерой, ошибок не показывает
Технические характеристики:
- Емкость 2400 мАч / 7,2 В / 17,2 Втч
- Вход USB-C: макс. 1,2 А (более высокие входные токи автоматически уменьшаются с помощью микросхемы управления аккумулятором).
- Со светодиодом зарядки
- Тип: Li-ion
- Совместимые модели Sony Alpha 6600, A7 III, A7 3, A7M3, Alpha A7 III, Alpha A7 3, Alpha 7 III, Alpha 7 3, Alpha 7C, Alpha 7M3, A7 R III, A7 RIV, A7 R 3, A7RM3, Alpha А7 Р III, Alpha А7 Р 3, Alpha 7 Р III, Alpha 7 Р 3, Alpha 7РМ3, А9, Alpha 9, Alpha 9II, BC-QZ1