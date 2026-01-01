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PATONA 1360 Platinum аккумулятор для Sony A7 III A7M3 Alpha 7 III A7 R III A7RM3 Alpha 7 R III A9 A
PATONA 1360 Platinum аккумулятор для Sony A7 III A7M3 Alpha 7 III A7 R III A7RM3 Alpha 7 R III A9 A
PATONA 1360 Platinum аккумулятор для Sony A7 III A7M3 Alpha 7 III A7 R III A7RM3 Alpha 7 R III A9 A

PATONA 1360 Platinum аккумулятор для Sony A7 III A7M3 Alpha 7 III A7 R III A7RM3 Alpha 7 R III A9 A

Patona
Артикул: OLE-2481

Литий-ионный аккумулятор со встроенным процессором Platinum версия для ряда фотокамер Sony. Емкость 2250мАч, сменный аккумулятор Sony NP-FZ100. Имеет вход USB-C, поэтому его также можно заряжать с помощью кабеля USB-C (входит в комплект поставки) и адаптера питания.

Описание

Особенности:

  • Превосходная долговечность элемента при непрерывной работе во время съемок и серийных фотографий.
  • Сменный аккумулятор: Sony NP-FZ100
  • Литий-ионные элементы изготовлены с учетом экологических требований
  • Аккумулятор безопасен для устройства и пользователя.
  • Полная связь с камерой, ошибок не показывает

Технические характеристики:

  • Емкость 2400 мАч / 7,2 В / 17,2 Втч
  • Вход USB-C: макс. 1,2 А (более высокие входные токи автоматически уменьшаются с помощью микросхемы управления аккумулятором).
  • Со светодиодом зарядки
  • Тип: Li-ion
  • Совместимые модели Sony Alpha 6600, A7 III, A7 3, A7M3, Alpha A7 III, Alpha A7 3, Alpha 7 III, Alpha 7 3, Alpha 7C, Alpha 7M3, A7 R III, A7 RIV, A7 R 3, A7RM3, Alpha А7 Р III, Alpha А7 Р 3, Alpha 7 Р III, Alpha 7 Р 3, Alpha 7РМ3, А9, Alpha 9, Alpha 9II, BC-QZ1

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