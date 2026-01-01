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PATONA 13435 PROTECT аккумулятор для Canon EOS R5 EOS R6 R6II R7
PATONA 13435 PROTECT аккумулятор для Canon EOS R5 EOS R6 R6II R7
PATONA 13435 PROTECT аккумулятор для Canon EOS R5 EOS R6 R6II R7

PATONA 13435 PROTECT аккумулятор для Canon EOS R5 EOS R6 R6II R7

Patona
Артикул: OLE-2495

Литий-ионный аккумулятор PROTECT версия для Canon EOS R5, R6, R6II, R7. Емкость 2400 мАч, сменный аккумулятор LP-E6NH К плате батареи прикреплены резисторы NTC (отрицательный температурный коэффициент), которые контролируют контроль температуры и автоматически отключаются в случае перегрева.

Описание

Технические характеристики:

  • Тип: Li-ion
  • Емкость: 2400 мАч / 17,28 Втч
  • Напряжение: 7,2 В
  • Сменный аккумулятор: LP-E6NH
  • Совместимые модели Canon EOS R5, R6, R6II, R7.

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