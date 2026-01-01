PATONA 13435 PROTECT аккумулятор для Canon EOS R5 EOS R6 R6II R7

Технические характеристики:
- Тип: Li-ion
- Емкость: 2400 мАч / 17,28 Втч
- Напряжение: 7,2 В
- Сменный аккумулятор: LP-E6NH
- Совместимые модели Canon EOS R5, R6, R6II, R7.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Литий-ионный аккумулятор PROTECT версия для Canon EOS R5, R6, R6II, R7. Емкость 2400 мАч, сменный аккумулятор LP-E6NH К плате батареи прикреплены резисторы NTC (отрицательный температурный коэффициент), которые контролируют контроль температуры и автоматически отключаются в случае перегрева.
Технические характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter