PATONA 1324 Premium аккумулятор

Особенности:
- Превосходная долговечность элемента при непрерывной работе во время съемок и серийных фотографий.
- Сменный аккумулятор: Sony NP-F550, NP-530, NP-730, NP-930, NP-F330, NP-F530, NP-F730, NP-F750, NP-F750SP, NP-F930, NP-F950
- Литий-ионные элементы изготовлены с учетом экологических требований
- Аккумулятор безопасен для устройства и пользователя.
- Полная связь с камерой, ошибок не показывает
Технические характеристики:
- Емкость 3000 мАч / 7,2 В / 21,6 Втч
- Тип: Li-ion
- Элементы: LG, Li-Ion
- Совместимые модели
Sony CCD-TR (Hi8) Серия: CCD-TR1, CCD-TR200, CCD-TR215, CCD-TR3, CCD-TR300, CCD-TR3000, CCD-TR3300, CCD-TR416,CCD-TR500, CCD-TR516, CCD-TR517, CCD-TR57,CCD-TR555, CCD-TR67, CCD-TR716, CCD-TR76 , CCD-TR818, CCD-TR87, CCD-TR910, CCD-TR917,CCD-TR930, CCD-TR940, CCD-TRT97,CCD-TRV77EG
Sony CCD-TRV (MiniDV) Серия: CCD-TRV101, CCD-TRV119, CCD-TRV15, CCD-TRV16, CCD-TRV215,CCD-TRV25, CCD-TRV3000, CCD-TRV315, CCD-TRV35, CCD-TRV36, CCD-TRV37, CCD-TRV4, CCD-TRV41,CCD-TRV43, CCD-TRV 46, CCD-TRV51, CCD-TRV517,CCD-TRV57, CCD-TRV58, CCD-TRV615, CCD-TRV62,CCD-TRV65, CCD-TRV66, CCD-TRV67, CCD-TRV68,CCD-TRV715, CCD-TRV716, CCD-TRV72, CCD-TRV720,CCD- TRV75, CCD-TRV78E, CCD-TRV81, CCD-TRV815,CCD-TRV82, CCD-TRV85, CCD-TRV87, CCD-TRV88,CCD-TRV90, CCD-TRV91, CCD-TRV93, CCD-TRV95,CCD-TRV98, CCD-TRV99
Sony CCD-SC (Hi8) Серия: CCD-SC5, CCD-SC55, CCD-SC65, Sony DCR-TR7 Серия: DCR-TR7000; Sony DCR-TR7 Серия: DCR-TR7000; Sony DCR-TV Серия: DCR-TV900, DCR-TV900E; Sony DSC-CD Серия: DSC-CD100, DSC-CD250, DSC-CD400; Sony DSC-D (Cyber-Shot Point & Shoot) Серия: DSC-D700, DSC-D770; Sony DSR Серия: DSR-200, DSR-300, DSR-PD100A; Sony GV (Video Walkman) Серия: GV-A500, GV-A500E, GV-D200, GV-D800; Sony DCR-VX (MiniDV) Серия: DCR-VX1000, DCR-VX2000, DCR-VX2100, DCR-VX700, DCR-VX9 Серия
Sony DCR-TRV (MiniDV) Серия: DCR-TRV103, DCR-TRV110, DCR-TRV120, DCR-TRV125E, DCR-TRV130, DCR-TRV210, DCR-TRV310, DCR-TRV315, DCR-TRV320, DCR-TRV5, DCR-TRV510, DCR-TRV520, DCR-TRV525, DCR-TRV7 , DCR-TRV720, DCR-TRV820, DCR-TRV9, DCR-TRV900
Sony MVC-FD (Mavica) Серия: MVC-FD100, MVC-FD200, MVC-FD5, MVC-FD51, MVC-FD7, MVC-FD71, MVC-FD73, MVC-FD75, MVC-FD81, MVC-FD83, MVC-FD85, MVC-FD87, MVC-FD88, MVC-FD90, MVC-FD91, MVC-FD91AOL, MVC-FD92, M VC-FD95, MVC-FD97