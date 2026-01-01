PATONA 1316 Premium аккумулятор с входами зарядки D-Tap и USB

Особенности:
- Превосходная долговечность элемента при непрерывной работе во время съемок и серийных фотографий.
- Сменный аккумулятор: BP-U30, BP-U60, BP-U65, BP-U68, BP-U90.
- Литий-ионные элементы изготовлены с учетом экологических требований
- Аккумулятор безопасен для устройства и пользователя.
- Полная связь с камерой, ошибок не показывает
Технические характеристики:
- Тип: BP-U68
- Емкость: 6900 мАч / 14,4 В / 99,4 Втч
- Вход: USB-C 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/2,5 А, 15 В/2,0 А, 20 В/1,5 А (макс.)
- Выход: USB-A 5 В/2,4 А (макс.)
- Выход: USB-C 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/2,5 А, 15 В/2,0 А (макс.)
- Выход: D-Tap 60 Втч (макс.)
- Тип: Li -Ионная
- Совместимые модели Sony PMW-EX1, PMW-EXr1, PMW-EX3, PMW-F3, PMW-F3K, PMW-F3L, PMW-100, PMW-150, PMW-160, PMW -200