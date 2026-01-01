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PATONA 1316 Premium аккумулятор с входами зарядки D-Tap и USB
PATONA 1316 Premium аккумулятор с входами зарядки D-Tap и USB
PATONA 1316 Premium аккумулятор с входами зарядки D-Tap и USB
PATONA 1316 Premium аккумулятор с входами зарядки D-Tap и USB
PATONA 1316 Premium аккумулятор с входами зарядки D-Tap и USB
PATONA 1316 Premium аккумулятор с входами зарядки D-Tap и USB

PATONA 1316 Premium аккумулятор с входами зарядки D-Tap и USB

Patona
Артикул: OLE-2490

Литий-ионный аккумулятор Premium версии для ряда камер Sony. Емкость 6900 мАч, сменный аккумулятор BP-U68, BP-U30, BP-U60, BP-U65, BP-U90. Имеет отдельные выходы USB C и USB и его можно использовать для зарядки других аксессуаров током до 3,0 А. К аккумулятору можно подключать через D-Tap аксессуары.

Описание

Особенности:

  • Превосходная долговечность элемента при непрерывной работе во время съемок и серийных фотографий.
  • Сменный аккумулятор:  BP-U30, BP-U60, BP-U65,  BP-U68,  BP-U90.
  • Литий-ионные элементы изготовлены с учетом экологических требований
  • Аккумулятор безопасен для устройства и пользователя.
  • Полная связь с камерой, ошибок не показывает

Технические характеристики:

  • Тип: BP-U68
  • Емкость: 6900 мАч / 14,4 В / 99,4 Втч
  • Вход: USB-C 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/2,5 А, 15 В/2,0 А, 20 В/1,5 А (макс.)
  • Выход: USB-A 5 В/2,4 А (макс.)
  • Выход: USB-C 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/2,5 А, 15 В/2,0 А (макс.)
  • Выход: D-Tap 60 Втч (макс.)
  • Тип: Li -Ионная
  • Совместимые модели Sony PMW-EX1, PMW-EXr1, PMW-EX3, PMW-F3, PMW-F3K, PMW-F3L, PMW-100, PMW-150, PMW-160, PMW -200

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