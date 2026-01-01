PATONA 1316 Premium аккумулятор с входами зарядки D-Tap и USB

Артикул: OLE-2490

Литий-ионный аккумулятор Premium версии для ряда камер Sony. Емкость 6900 мАч, сменный аккумулятор BP-U68, BP-U30, BP-U60, BP-U65, BP-U90. Имеет отдельные выходы USB C и USB и его можно использовать для зарядки других аксессуаров током до 3,0 А. К аккумулятору можно подключать через D-Tap аксессуары.