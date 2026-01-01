PATONA 1311 Platinum аккумулятор

Особенности:
- Превосходная долговечность элемента при непрерывной работе во время съемок и серийных фотографий.
- Сменный аккумулятор: Sony NP-FV70 NP-FV30, NP-FV40, NP-FV50A, NP- FV90, NP-FV100, NP-FХ30, NP-FХ40, NP-FХ50
- Литий-ионные элементы изготовлены с учетом экологических требований
- Аккумулятор безопасен для устройства и пользователя.
- Полная связь с камерой, ошибок не показывает
Технические характеристики:
- Емкость 2060 мАч / 7,3 В / 15,0 Втч
- Тип: Li-ion
- Совместимые модели
Видеокамера Sony DCR-30, DCR-DVD92, DCR-DVD92E, DCR-DVD103, DCR-DVD105, DCR-DVD105E, DCR-DVD106, DCR-DVD106E, DCR-DVD108, DCR-DVD109, DCR-DVD109E, DCR-DVD110E, DCR-DVD115E, DCR-DVD150E, DCR- DVD202E, DCR-DVD203, DCR-DVD203E, DCR-DVD205, DCR-DVD205E, DCR-DVD304E, DCR-DVD305, DCR-DVD305E, DCR-DVD306, DCR-DVD306E, DCR-DVD308, DCR-DVD308E, DCR-DVD310E, DCR-DVD403, DCR-DVD403E, DCR-DVD404E, DCR-DVD405, DCR-DVD405E, DCR-DVD406, DCR-DVD406E, DCR-DVD407E, DCR-DVD408, DCR-DVD410E, DCR-DVD450E, DCR-DVD505, DCR- DVD505E, DCR-DVD506, DCR-DVD506E, DCR-DVD508, DCR-DVD510E, DCR-DVD602, DCR-DVD602E, DCR-DVD605, DCR-DVD605E, DCR-DVD610, DCR-DVD650E, DCR-DVD653, DCR-DVD653E, DCR-DVD703, DCR-DVD703E, DCR-DVD705, DCR-DVD705E, DCR-DVD708, DCR-DVD708E, DCR-DVD710, DCR-DVD755, DCR-DVD755E, DCR-DVD803, DCR-DVD803E, DCR-DVD805, DCR- DVD805E, DCR-DVD808E, DCR-DVD810, DCR-DVD850E, DCR-DVD905, DCR-DVD905E, DCR-DVD908E, DCR-DVD910, DCR-HC16, DCR-HC16E, DCR-HC17, DCR-HC17E, DCR-HC18, DCR-HC18E, DCR-HC19, DCR-HC19E, DCR-HC20, DCR-HC20E, DCR-HC21, DCR-HC21E, DCR-HC22, DCR-HC22E, DCR-HC23E, DCR-HC24E, DCR-HC26, DCR- HC26E, DCR-HC27, DCR-HC27E, DCR-HC28, DCR-HC28E, DCR-HC30, DCR-HC30E, DCR-HC30G, DCR-HC30L, DCR-HC30S, DCR-HC32, DCR-HC32E, DCR-HC33E, DCR-HC35E, DCR-HC36, DCR-HC36E, DCR-HC37, DCR-HC37E DCR-HC38, DCR-HC38E, DCR-HC39, DCR-HC39E, DCR-HC-40, DCR-HC40E DCR-HC40S, DCR- HC40W, DCR-HC41, DCR-HC42, DCR-HC42E, DCR-HC43E DCR-HC44E, DCR-HC45, DCR-HC45E, DCR-HC46, DCR-HC46E, DCR-HC47, DCR-HC47E, DCR-HC48, DCR -HC48E, DCR-HC51E, DCR-HC52, DCR-HC52E, DCR-HC53E, DCR-HC62, DCR-HC62E, DCR-HC65, DCR-HC85, DCR-HC85E, DCR-HC94E, DCR-HC96, DCR-HC96E , DCR-SR30E, DCR-SR32E, DCR-SR33E, DCR-SR35E, DCR-SR36E, DCR-SR37E, DCR-SR38E, DCR-SR40, DCR-SR40E, DCR-SR42, DCR-SR42A, DCR-SR42E, DCR -SR45, DCR-SR47E, DCR-SR50, DCR-SR50E, DCR-SR52E, DCR-SR55E, DCR-SR57E, DCR-SR58E, DCR-SR60, DCR-SR60E, DCR-SR62, DCR-SR62E, DCR-SR65 , DCR-SR70E, DCR-SR72E, DCR-SR75E, DCR-SR77E, DCR-SR78E, DCR-SR80, DCR-SR80E, DCR-SR82, DCR-SR82C, DCR-SR82E, DCR-SR85, DCR-SR87, DCR -SR88, DCR-SR90E, DCR-SR100, DCR-SR100E, DCR-SR190E, DCR-SR200, DCR-SR200C, DCR-SR200E, DCR-SR210E, DCR-SR220, DCR-SR220D, DCR-SR290E, DCR-SR300 , DCR-SR300C, DCR-SR300E, DCR-SX30E, DCR-SX31E, DCR-SX33E, DCR-SX34E, DCR-SX41, DCR-SX44, DCR-SX50E, DCR-SX53E, DCR-SX63, DCR-SX73E, DCR -SX83, DR-SR10D, HDR-CX6, HDR-CX6EK, HDR-CX7, HDR-CX7E, HDR-CX7K/E, HDR-CX11E, HDR-CX11VE, HDR-CX12, HDR-CX12E, HDR-CX100, HDR -CX100E, HDR-CX105E, HDR-CX105VE, HDR-CX106E, HDR-CX106VE, HDR-CX110, HDR-CX110/L, HDR-CX110/R, HDR-CX115E, HDR-CX115VE, HDR-CX116E, HDR-CX116VE , HDR-CX120, HDR-CX150, HDR-CX155E, HDR-CX155VE, HDR-CX170, HDR-CX300, HDR-CX305E, HDR-CX305VE, HDR-CX350, HDR-CX350VE, HDR-CX370V, HDR-CX500, HDR -CX500V, HDR-CX505VE, HDR-CX520, HDR-CX520V, HDR-CX520VE, HDR-CX550, HDR-CX550V, HDR-CX550VE, HDR-HC3, HDR-HC3E, HDR-HC3HK1, HDR-HC5, HDR-HC5E , HDR-HC7, HDR-HC7E, HDR-HC9, HDR-HC9E, HDR-SR5, HDR-SR5C, HDR-SR5E, HDR-SR7, HDR-SR7E, HDR-SR8, HDR-SR8E, HDR-SR10, HDR -SR10D, HDR-SR10E, HDR-SR11, HDR-SR11E,HDR-SR12, HDR-SR12E, HDR-TG1, HDR-TG1E, HDR-TG3E, HDR-TG5VE, HDR-UX3E, HDR-UX5, HDR-UX5E, HDR-UX7, HDR-UX7E, HDR-UX9E, HDR- UX10, HDR-UX19E, HDR-UX20, HDR-UX20E, HDR-XR100, HDR-XR105E, HDR-XR106E, HDR-XR150, HDR-XR150E, HDR-XR155E, HDR-XR200VE, HDR-XR350, HDR-XR350V, HDR-XR350VE, HDR-XR500V, HDR-XR500VE, HDR-XR520V, HDR-XR520VE, HDR-XR550, HDR-XR550V, HDR-XR550VE