images
images
images
PATONA 1311 Platinum аккумулятор
PATONA 1311 Platinum аккумулятор
PATONA 1311 Platinum аккумулятор

PATONA 1311 Platinum аккумулятор

Patona
Артикул: OLE-2482

Литий-ионный аккумулятор  Platinum версия для ряда видеокамер Sony. Емкость 2060 мАч, сменный аккумулятор Sony NP-FV70, NP-FV30, NP-FV40, NP-FV50A, NP- FV90, NP-FV100, NP-FХ30, NP-FХ40, NP-FХ50

Описание

Особенности:

  • Превосходная долговечность элемента при непрерывной работе во время съемок и серийных фотографий.
  • Сменный аккумулятор: Sony NP-FV70 NP-FV30, NP-FV40, NP-FV50A, NP- FV90, NP-FV100, NP-FХ30, NP-FХ40, NP-FХ50
  • Литий-ионные элементы изготовлены с учетом экологических требований
  • Аккумулятор безопасен для устройства и пользователя.
  • Полная связь с камерой, ошибок не показывает

Технические характеристики:

  • Емкость 2060 мАч / 7,3 В / 15,0 Втч
  • Тип: Li-ion
  • Совместимые модели

    Видеокамера Sony DCR-30, DCR-DVD92, DCR-DVD92E, DCR-DVD103, DCR-DVD105, DCR-DVD105E, DCR-DVD106, DCR-DVD106E, DCR-DVD108, DCR-DVD109, DCR-DVD109E, DCR-DVD110E, DCR-DVD115E, DCR-DVD150E, DCR- DVD202E, DCR-DVD203, DCR-DVD203E, DCR-DVD205, DCR-DVD205E, DCR-DVD304E, DCR-DVD305, DCR-DVD305E, DCR-DVD306, DCR-DVD306E, DCR-DVD308, DCR-DVD308E, DCR-DVD310E, DCR-DVD403, DCR-DVD403E, DCR-DVD404E, DCR-DVD405, DCR-DVD405E, DCR-DVD406, DCR-DVD406E, DCR-DVD407E, DCR-DVD408, DCR-DVD410E, DCR-DVD450E, DCR-DVD505, DCR- DVD505E, DCR-DVD506, DCR-DVD506E, DCR-DVD508, DCR-DVD510E, DCR-DVD602, DCR-DVD602E, DCR-DVD605, DCR-DVD605E, DCR-DVD610, DCR-DVD650E, DCR-DVD653, DCR-DVD653E, DCR-DVD703, DCR-DVD703E, DCR-DVD705, DCR-DVD705E, DCR-DVD708, DCR-DVD708E, DCR-DVD710, DCR-DVD755, DCR-DVD755E, DCR-DVD803, DCR-DVD803E, DCR-DVD805, DCR- DVD805E, DCR-DVD808E, DCR-DVD810, DCR-DVD850E, DCR-DVD905, DCR-DVD905E, DCR-DVD908E, DCR-DVD910, DCR-HC16, DCR-HC16E, DCR-HC17, DCR-HC17E, DCR-HC18, DCR-HC18E, DCR-HC19, DCR-HC19E, DCR-HC20, DCR-HC20E, DCR-HC21, DCR-HC21E, DCR-HC22, DCR-HC22E, DCR-HC23E, DCR-HC24E, DCR-HC26, DCR- HC26E, DCR-HC27, DCR-HC27E, DCR-HC28, DCR-HC28E, DCR-HC30, DCR-HC30E, DCR-HC30G, DCR-HC30L, DCR-HC30S, DCR-HC32, DCR-HC32E, DCR-HC33E, DCR-HC35E, DCR-HC36, DCR-HC36E, DCR-HC37, DCR-HC37E DCR-HC38, DCR-HC38E, DCR-HC39, DCR-HC39E, DCR-HC-40, DCR-HC40E DCR-HC40S, DCR- HC40W, DCR-HC41, DCR-HC42, DCR-HC42E, DCR-HC43E DCR-HC44E, DCR-HC45, DCR-HC45E, DCR-HC46, DCR-HC46E, DCR-HC47, DCR-HC47E, DCR-HC48, DCR -HC48E, DCR-HC51E, DCR-HC52, DCR-HC52E, DCR-HC53E, DCR-HC62, DCR-HC62E, DCR-HC65, DCR-HC85, DCR-HC85E, DCR-HC94E, DCR-HC96, DCR-HC96E , DCR-SR30E, DCR-SR32E, DCR-SR33E, DCR-SR35E, DCR-SR36E, DCR-SR37E, DCR-SR38E, DCR-SR40, DCR-SR40E, DCR-SR42, DCR-SR42A, DCR-SR42E, DCR -SR45, DCR-SR47E, DCR-SR50, DCR-SR50E, DCR-SR52E, DCR-SR55E, DCR-SR57E, DCR-SR58E, DCR-SR60, DCR-SR60E, DCR-SR62, DCR-SR62E, DCR-SR65 , DCR-SR70E, DCR-SR72E, DCR-SR75E, DCR-SR77E, DCR-SR78E, DCR-SR80, DCR-SR80E, DCR-SR82, DCR-SR82C, DCR-SR82E, DCR-SR85, DCR-SR87, DCR -SR88, DCR-SR90E, DCR-SR100, DCR-SR100E, DCR-SR190E, DCR-SR200, DCR-SR200C, DCR-SR200E, DCR-SR210E, DCR-SR220, DCR-SR220D, DCR-SR290E, DCR-SR300 , DCR-SR300C, DCR-SR300E, DCR-SX30E, DCR-SX31E, DCR-SX33E, DCR-SX34E, DCR-SX41, DCR-SX44, DCR-SX50E, DCR-SX53E, DCR-SX63, DCR-SX73E, DCR -SX83, DR-SR10D, HDR-CX6, HDR-CX6EK, HDR-CX7, HDR-CX7E, HDR-CX7K/E, HDR-CX11E, HDR-CX11VE, HDR-CX12, HDR-CX12E, HDR-CX100, HDR -CX100E, HDR-CX105E, HDR-CX105VE, HDR-CX106E, HDR-CX106VE, HDR-CX110, HDR-CX110/L, HDR-CX110/R, HDR-CX115E, HDR-CX115VE, HDR-CX116E, HDR-CX116VE , HDR-CX120, HDR-CX150, HDR-CX155E, HDR-CX155VE, HDR-CX170, HDR-CX300, HDR-CX305E, HDR-CX305VE, HDR-CX350, HDR-CX350VE, HDR-CX370V, HDR-CX500, HDR -CX500V, HDR-CX505VE, HDR-CX520, HDR-CX520V, HDR-CX520VE, HDR-CX550, HDR-CX550V, HDR-CX550VE, HDR-HC3, HDR-HC3E, HDR-HC3HK1, HDR-HC5, HDR-HC5E , HDR-HC7, HDR-HC7E, HDR-HC9, HDR-HC9E, HDR-SR5, HDR-SR5C, HDR-SR5E, HDR-SR7, HDR-SR7E, HDR-SR8, HDR-SR8E, HDR-SR10, HDR -SR10D, HDR-SR10E, HDR-SR11, HDR-SR11E,HDR-SR12, HDR-SR12E, HDR-TG1, HDR-TG1E, HDR-TG3E, HDR-TG5VE, HDR-UX3E, HDR-UX5, HDR-UX5E, HDR-UX7, HDR-UX7E, HDR-UX9E, HDR- UX10, HDR-UX19E, HDR-UX20, HDR-UX20E, HDR-XR100, HDR-XR105E, HDR-XR106E, HDR-XR150, HDR-XR150E, HDR-XR155E, HDR-XR200VE, HDR-XR350, HDR-XR350V, HDR-XR350VE, HDR-XR500V, HDR-XR500VE, HDR-XR520V, HDR-XR520VE, HDR-XR550, HDR-XR550V, HDR-XR550VE

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Profoto B10
Profoto B10
Фотосъемка косметики для каталога. Часть вторая - обработка в фоторедакторе
Фотосъемка косметики для каталога. Часть вторая - обработка в фоторедакторе
Кристофер Пиллитц - внимательный фоторепортер и мастер постановочной фотографии
Кристофер Пиллитц - внимательный фоторепортер и мастер постановочной фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.