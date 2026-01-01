PATONA 1305 Premium аккумулятор для EOS-1Ds Mark III EOS-1D Mark III EOS-1D Mark IV EOS-1D X LG-cell

Особенности:
- Превосходная долговечность элемента при непрерывной работе во время съемок и серийных фотографий.
- Сменный аккумулятор: LP-E19
- Литий-ионные элементы изготовлены с учетом экологических требований
- Аккумулятор безопасен для устройства и пользователя.
- Полная связь с камерой, ошибок не показывает
Технические характеристики:
- Высокая емкость 3500 мАч / 10,8 В / 37,8 Втч
- Тип элементов: LG
- Тип: Литий-ионный
- совместимость: Canon EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark IV и EOS-1D X