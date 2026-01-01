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PATONA 1305 Premium аккумулятор для EOS-1Ds Mark III EOS-1D Mark III EOS-1D Mark IV EOS-1D X LG-cell
PATONA 1305 Premium аккумулятор для EOS-1Ds Mark III EOS-1D Mark III EOS-1D Mark IV EOS-1D X LG-cell
PATONA 1305 Premium аккумулятор для EOS-1Ds Mark III EOS-1D Mark III EOS-1D Mark IV EOS-1D X LG-cell
PATONA 1305 Premium аккумулятор для EOS-1Ds Mark III EOS-1D Mark III EOS-1D Mark IV EOS-1D X LG-cell

PATONA 1305 Premium аккумулятор для EOS-1Ds Mark III EOS-1D Mark III EOS-1D Mark IV EOS-1D X LG-cell

Patona
Артикул: OLE-2486

Литий-ионный аккумулятор Premium версия со встроенным процессором для фотокамер Canon EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark IV и EOS-1D X. Емкость 3500 мАч, сменный аккумулятор LP-E19

Описание

Особенности:

  • Превосходная долговечность элемента при непрерывной работе во время съемок и серийных фотографий.
  • Сменный аккумулятор: LP-E19
  • Литий-ионные элементы изготовлены с учетом экологических требований
  • Аккумулятор безопасен для устройства и пользователя.
  • Полная связь с камерой, ошибок не показывает

Технические характеристики:

  • Высокая емкость 3500 мАч / 10,8 В / 37,8 Втч
  • Тип элементов: LG
  • Тип: Литий-ионный
  • совместимость: Canon EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark IV и EOS-1D X

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