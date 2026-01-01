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PATONA 1297 Premium аккумулятор для Canon EOS M50 EOS-M50
PATONA 1297 Premium аккумулятор для Canon EOS M50 EOS-M50
PATONA 1297 Premium аккумулятор для Canon EOS M50 EOS-M50

PATONA 1297 Premium аккумулятор для Canon EOS M50 EOS-M50

Patona
Артикул: OLE-2489

Полимерный  аккумулятор Premium версия со встроенным процессором для фотокамер Canon EOS M, EOS-M50, EOS M50. Емкость 850 мАч, сменный аккумулятор LP-E12 LPE12

Описание

Технические характеристики:

  • Высокая емкость 850 мАч / 7,2 В / 6,1 Втч
  • Сменный аккумулятор: LP-E12 LPE12
  • Тип: Полимер
  • совместимость: Canon EOS M, EOS-M50, EOS M50

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