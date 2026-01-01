PATONA 1297 Premium аккумулятор для Canon EOS M50 EOS-M50

Технические характеристики:
- Высокая емкость 850 мАч / 7,2 В / 6,1 Втч
- Сменный аккумулятор: LP-E12 LPE12
- Тип: Полимер
- совместимость: Canon EOS M, EOS-M50, EOS M50
Москва
Малая Семеновская 3с6
Полимерный аккумулятор Premium версия со встроенным процессором для фотокамер Canon EOS M, EOS-M50, EOS M50. Емкость 850 мАч, сменный аккумулятор LP-E12 LPE12.
Технические характеристики:
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