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PATONA 1259 Premium аккумулятор для XC10 EOS 90D 80D 7D 70D 6D 60D EOS R
PATONA 1259 Premium аккумулятор для XC10 EOS 90D 80D 7D 70D 6D 60D EOS R
PATONA 1259 Premium аккумулятор для XC10 EOS 90D 80D 7D 70D 6D 60D EOS R

PATONA 1259 Premium аккумулятор для XC10 EOS 90D 80D 7D 70D 6D 60D EOS R

Patona
Артикул: OLE-2487

Литий-ионный аккумулятор Premium версия для ряда камер Canon и BPCC. Емкость 2250 мАч, сменный аккумулятор LP-E6, LPE6, LP-E6N, LPE6N

Описание

Особенности:

  • Превосходная долговечность элемента при непрерывной работе во время съемок и серийных фотографий.
  • Сменный аккумулятор:  LP-E6, LPE6, LP-E6N, LPE6N
  • Литий-ионные элементы изготовлены с учетом экологических требований
  • Аккумулятор безопасен для устройства и пользователя.
  • Полная связь с камерой, ошибок не показывает

Технические характеристики:

  • Высокая емкость 2250 мАч / 7,2 В / 16,2 Втч
  • Тип: Литий-ионный
  • совместимость: Canon EOS 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, R6, 60D, 60Da, 6D, 70D, 7D, 7D, 7D Mark II, 80D, 90D, Mark II, Mark III, R 5D, XC10, EOS R, Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K
  • Несовместимо с Canon EOS R5C в режиме видео.

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