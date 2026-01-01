PATONA 1259 Premium аккумулятор для XC10 EOS 90D 80D 7D 70D 6D 60D EOS R

Особенности:
- Превосходная долговечность элемента при непрерывной работе во время съемок и серийных фотографий.
- Сменный аккумулятор: LP-E6, LPE6, LP-E6N, LPE6N
- Литий-ионные элементы изготовлены с учетом экологических требований
- Аккумулятор безопасен для устройства и пользователя.
- Полная связь с камерой, ошибок не показывает
Технические характеристики:
- Высокая емкость 2250 мАч / 7,2 В / 16,2 Втч
- Тип: Литий-ионный
- совместимость: Canon EOS 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, R6, 60D, 60Da, 6D, 70D, 7D, 7D, 7D Mark II, 80D, 90D, Mark II, Mark III, R 5D, XC10, EOS R, Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K
- Несовместимо с Canon EOS R5C в режиме видео.