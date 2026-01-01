PATONA 1248 Premium аккумулятор для NEX-3 NEX.3C NEX-5 NEX.5A NEX-7

Особенности:
- Превосходная долговечность элемента при непрерывной работе во время съемок и серийных фотографий.
- Сменный аккумулятор: Sony NPFW50, NP-FW50
- Литий-ионные элементы изготовлены с учетом экологических требований
- Аккумулятор безопасен для устройства и пользователя.
- Полная связь с камерой, ошибок не показывает
Технические характеристики:
- Емкость 1030 мАч / 7,2 В / 7,4 Втч
- Тип: Li-ion
- Элементы: LG, Li-Ion
- Совместимые модели Sony A35, A37, ILCE QX1, NEX-3N, NEX-5R, NEX6, NEX-6, NEXF3, NEX-F3 Alpha, 7, 5000, 5100, 6000, Cyber-shot RSCRX10, RSC-RX10; NEX A33, A55, NEX.3, NEX.3C, NEX.5, NEX.5A, NEX.5C, NEX.5D, NEX.5K, NEX3, NEX3C, NEX5, NEX5A, NEX5C, NEX5D, NEX5K, NEX5N, NEX-5N, NEX7, NEX-7, NEX7B, NEX-7B, NEX7C, NEX-7C, NEX7K, NEX-7K, NEXC3, NEX-C3