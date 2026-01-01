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PATONA 1240 аккумулятор для LEGRIA mini X VIXIA mini X PowerShot G1
PATONA 1240 аккумулятор для LEGRIA mini X VIXIA mini X PowerShot G1
PATONA 1240 аккумулятор для LEGRIA mini X VIXIA mini X PowerShot G1

PATONA 1240 аккумулятор для LEGRIA mini X VIXIA mini X PowerShot G1

Patona
Артикул: OLE-2498

Литий-ионный аккумулятор для Canon LEGRIA mini X, Canon VIXIA mini X, PowerShot G1 X Mark II. Емкость 1800 мАч, сменный аккумулятор Canon NB-12L NB12L

Описание

Технические характеристики:

  • Емкость 1800 мАч / 3,6 В / 6,5 Втч
  • Сменный аккумулятор Canon NB-12L NB12L
  • Тип: Li-ion
  • Совместимые модели Canon LEGRIA mini X, Canon VIXIA mini X, PowerShot G1 X Mark II

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