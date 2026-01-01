PATONA 1240 аккумулятор для LEGRIA mini X VIXIA mini X PowerShot G1

Технические характеристики:
- Емкость 1800 мАч / 3,6 В / 6,5 Втч
- Сменный аккумулятор Canon NB-12L NB12L
- Тип: Li-ion
- Совместимые модели Canon LEGRIA mini X, Canon VIXIA mini X, PowerShot G1 X Mark II
Москва
Малая Семеновская 3с6
Литий-ионный аккумулятор для Canon LEGRIA mini X, Canon VIXIA mini X, PowerShot G1 X Mark II. Емкость 1800 мАч, сменный аккумулятор Canon NB-12L NB12L
Технические характеристики:
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