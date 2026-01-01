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PATONA 1210 Premium аккумулятор для 5D, 40D, 10D, D60, PowerShot G1 G2 G6
PATONA 1210 Premium аккумулятор для 5D, 40D, 10D, D60, PowerShot G1 G2 G6
PATONA 1210 Premium аккумулятор для 5D, 40D, 10D, D60, PowerShot G1 G2 G6

PATONA 1210 Premium аккумулятор для 5D, 40D, 10D, D60, PowerShot G1 G2 G6

Patona
Артикул: OLE-2484

Литий-ионный аккумулятор Premium версия для фотокамер Canon. Емкость 1600мАч, сменный аккумулятор Canon BP-508, BP-512, BP-522, BP-535

Описание

Особенности:

  • Превосходная долговечность элемента при непрерывной работе во время съемок и серийных фотографий.
  • Сменный аккумулятор: Canon BP-508, BP-512, BP-522, BP-535
  • Литий-ионные элементы изготовлены с учетом экологических требований
  • Аккумулятор безопасен для устройства и пользователя.
  • Полная связь с камерой, ошибок не показывает
  • Жаростойкий корпус

Технические характеристики:

  • Высокая емкость 1600 мАч / 7,4 В / 11,8 Втч
  • Тип: Литий-ионный
  • совместимость:

    Canon PowerShot G1, G2, G3, G5, Canon PowerShot Pro1, Pro 90 IS, EOS 10D, EOS 300D, MV-30, MV-30i, MV-300, MV-300i, MV-400, MV-400i, MV-430i, MV-450, MV-450i, CMV500, MV500i, MV530i, MV550i, MV600, MV600i, MV630i, MV650i, MV700, MV700i, MV 730i/ MV750i, MVX100i, MVX150i, MVX1, MVX1i, MVX2i, MVX3i, MVXli, Canon Optura 10, Optura 100 MC, Canon Optura 20, Optura 200 MC, Canon Optura Pi, Canon FV300 KIT, FV40 KIT, Canon ZR10, ZR20, ZR25MC, ZR30MC, ZR50MC, ZR60, ZR65MC, ZR70M, Canon EOS 10D, 20D, 20Da, 300 D, EOS 650, D30, EOS 40D

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Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 5 дн, 8 ч

Paralite Grid 150 соты для EZ-PRO 150.

Сотовая решетка создает более направленный свет (50 градусов), лучше прорисовывает объем и подчеркивает структуру. Компактна в сложенном виде. Размер 150 см. Размер ячейки 4 х 4 см. Глубина 4 см. Рекомендована к использованию с Paralite EZ-PRO 150 октобокс 16-спицевый 150 см легкосборный. Так же может быть использована с октобоксами других производителей аналогичного размера. 

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