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PATONA 1170 Premium аккумулятор для Sony CyberShot DSC RX100 DSC RX1r
PATONA 1170 Premium аккумулятор для Sony CyberShot DSC RX100 DSC RX1r
PATONA 1170 Premium аккумулятор для Sony CyberShot DSC RX100 DSC RX1r

PATONA 1170 Premium аккумулятор для Sony CyberShot DSC RX100 DSC RX1r

Patona
Артикул: OLE-2491

Литий-ионный аккумулятор Premium версия для Sony CyberShot DSC RX100, DSC RX1r, DSC RX100MII, DSC HX50V, DSC RX1, DSC HX300, DSC WX300, Sony HDR-AS15. Емкость 1090 мАч, сменный аккумулятор Sony NP-BX1

Описание

Особенности:

  • Превосходная долговечность элемента при непрерывной работе во время съемок и серийных фотографий.
  • Сменный аккумулятор: Sony NP-BX1
  • Литий-ионные элементы изготовлены с учетом экологических требований
  • Аккумулятор безопасен для устройства и пользователя.
  • Полная связь с камерой, ошибок не показывает

Технические характеристики:

  • Емкость 1090 мАч / 3,9 Втч / 3,6 В
  • Тип: Li-ion
  • Совместимые модели Sony CyberShot DSC RX100, DSC RX1r, DSC RX100MII, DSC HX50V, DSC RX1, DSC HX300, DSC WX300
    Sony HDR-AS15


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