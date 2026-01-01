PATONA 1170 Premium аккумулятор для Sony CyberShot DSC RX100 DSC RX1r

Особенности:
- Превосходная долговечность элемента при непрерывной работе во время съемок и серийных фотографий.
- Сменный аккумулятор: Sony NP-BX1
- Литий-ионные элементы изготовлены с учетом экологических требований
- Аккумулятор безопасен для устройства и пользователя.
- Полная связь с камерой, ошибок не показывает
Технические характеристики:
- Емкость 1090 мАч / 3,9 Втч / 3,6 В
- Тип: Li-ion
- Совместимые модели Sony CyberShot DSC RX100, DSC RX1r, DSC RX100MII, DSC HX50V, DSC RX1, DSC HX300, DSC WX300
Sony HDR-AS15