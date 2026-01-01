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PATONA 1113 аккумулято для Canon Powershot A2200 A3000 IS A3000IS
PATONA 1113 аккумулято для Canon Powershot A2200 A3000 IS A3000IS
PATONA 1113 аккумулято для Canon Powershot A2200 A3000 IS A3000IS

PATONA 1113 аккумулято для Canon Powershot A2200 A3000 IS A3000IS

Patona
Артикул: OLE-2499

Литий-ионный аккумулятор для Canon Powershot A2200, Powershot A3000 IS, Powershot A3100 IS, Powershot A3150 IS,  Powershot A3200 IS, Powershot A3300 IS. Емкость 740 мАч, сменный аккумулятор Canon NB-8L

Описание

Технические характеристики:

  • Емкость 740 мАч / 2,7 Втч / 3,6 В
  • Сменный аккумулятор Canon NB-8L
  • Тип: Li-ion
  • Совместимые модели Canon Powershot A2200, Powershot A3000 IS, Powershot A3100 IS, Powershot A3150 IS,  Powershot A3200 IS, Powershot A3300 IS.

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