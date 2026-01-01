PATONA 1113 аккумулято для Canon Powershot A2200 A3000 IS A3000IS

Технические характеристики:
- Емкость 740 мАч / 2,7 Втч / 3,6 В
- Сменный аккумулятор Canon NB-8L
- Тип: Li-ion
- Совместимые модели Canon Powershot A2200, Powershot A3000 IS, Powershot A3100 IS, Powershot A3150 IS, Powershot A3200 IS, Powershot A3300 IS.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Литий-ионный аккумулятор для Canon Powershot A2200, Powershot A3000 IS, Powershot A3100 IS, Powershot A3150 IS, Powershot A3200 IS, Powershot A3300 IS. Емкость 740 мАч, сменный аккумулятор Canon NB-8L
Технические характеристики:
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