Lenmar DLCE5 (Canon LP-E5) аккумулятор

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Lenmar DLCE5 (Canon LP-E5) – Li-Ion аккумуляторная батарея для фотокамеры системы Canon, типа Canon LP-E5.
Благодаря аккумулятору камера будет обеспечена мобильностью и возможностью уверенной автономной работы без сетевого источника питания. Емкость, mAh – 1080. Совместима с фотоаппаратами Canon EOS 450D, 500D, 1000D.
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