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Acme Power AP-LP-E5 аккумуляторная батарея для фотокамеры системы Canon
Acme Power AP-LP-E5 аккумуляторная батарея для фотокамеры системы Canon

Acme Power AP-LP-E5 аккумуляторная батарея для фотокамеры системы Canon

AP
Артикул: NVF-7616

Acme Power AP-LP-E5 – Li-Ion аккумуляторная батарея для фотокамеры системы Canon. Благодаря аккумулятору камера будет обеспечена мобильностью и возможностью уверенной автономной работы без сетевого источника питания. Емкость, mAh – 1000. Совместима с фотоаппаратами Canon EOS 450D, 500D, 1000D. 

Описание

Acme Power AP-LP-E5 аккумуляторная батарея для фотокамеры системы Canon

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