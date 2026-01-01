Lastolite LR7836 Litetable предметный стол 100 см

Характеристики:
- материал – винил/пластик/алюминий
- размер, см – 100х100х180
- цвет – белый
- вес, г – 7400
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LR7836 Litetable – раскладной стол для проведения предметной съемки. Высота спинки 180 см, размеры столешницы 100x100 см. Оригинальная конструкция дает возможность разместить осветительный прибор под столом. Акриловая столешница выдерживает вес 8 кг. Благодаря виниловому фону плавно переходящему из вертикальной плоскости в горизонтальную удается избежать нежелательных затемнений. Для сборки требуется всего несколько минут и при этом вам не потребуются никакие инструменты. Легкий и компактный, хранится в чехле и весит всего 7,4 кг.
Характеристики:
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Grifon RIF-2 – комплект люминесцентного света мощностью 250 Вт. В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003. Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет , поэтому пропадает необходимости длительной постобработки. Подходит для освещения больших участков и декораций. Легкий в сборке, за счет этого может использоваться на выезде.
Grifon GRIF-13 – комплект люминесцентного света мощностью 450 Вт.
В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном на цоколь Е27. Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии.