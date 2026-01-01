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Lastolite LR7836 Litetable предметный стол 100 см

Lastolite LR7836 Litetable предметный стол 100 см

Lastolite
Артикул: NVF-5040

Lastolite LR7836 Litetable – раскладной стол для проведения предметной съемки. Высота спинки 180 см, размеры столешницы 100x100 см. Оригинальная конструкция дает возможность разместить осветительный прибор под столом. Акриловая столешница выдерживает вес 8 кг. Благодаря виниловому фону плавно переходящему из вертикальной плоскости в горизонтальную удается избежать нежелательных затемнений. Для сборки требуется всего несколько минут и при этом вам не потребуются никакие инструменты. Легкий и компактный, хранится в чехле и весит всего 7,4 кг.

Описание

Характеристики:

  • материал – винил/пластик/алюминий
  • размер, см – 100х100х180
  • цвет – белый
  • вес, г – 7400

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