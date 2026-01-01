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П-Фото (8171) каркас предметного столика

П-Фото (8171) каркас предметного столика

П-Фото
Артикул: NVF-2085

Fotokvant (8171) – легкий разборной каркас предметного столика с регулируемым наклоном спинки. Компактный и удобный в транспортировке. Максимальная ширина составляет 70 см, максимальная высота без дополнительных ножек – 40 см. Вес без кофра – 1,3 кг. 

Описание

П-Фото (8171) каркас предметного столика

Комплектация

(8171)

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