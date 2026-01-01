П-Фото 8171-1007 столешница полупрозрачная матовая 1,0х1,4 м

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant 8171-1007 столешница полупрозрачная матовая 1,0х1,4 м.
Сменная гибкая полупрозрачная, матовая, столешница, дает возможность делать снимки на просвет. Имеет абсолютно гладкую поверхность идеально подходит для предметной съемки, съемки животных, натюрмортов и т.д.
Толщина листа 1,2 мм, размер - 1х1,4 м.
Изготовлена из износостойкого материала, не боится воды, легко чистится.
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