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П-Фото 8171-1007 столешница полупрозрачная матовая 1,0х1,4 м

П-Фото 8171-1007 столешница полупрозрачная матовая 1,0х1,4 м

П-Фото
Артикул: NVF-9221

Fotokvant 8171-1007 столешница полупрозрачная матовая 1,0х1,4 м.

Сменная гибкая полупрозрачная, матовая, столешница, дает возможность делать снимки на просвет. Имеет абсолютно гладкую поверхность идеально подходит для предметной съемки, съемки животных, натюрмортов и т.д.

Толщина листа 1,2 мм, размер - 1х1,4 м.

Изготовлена из износостойкого материала, не боится воды, легко чистится.

Описание

П-Фото 8171-1007 столешница полупрозрачная матовая 1,0х1,4 м

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