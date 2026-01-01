Falcon Eyes Copy Stand 107 стенд для фотокопирования

Стенд Falcon Eyes Copy Stand 107 предназначен для установки компактных, зеркальных и беззеркальных фотокамер весом до 4.5 кг, чтобы точно и многократно снимать предметы или документы сверху. Монтажная каретка оснащена стандартным винтом 1/4" и гайкой-переходником 3/8'' для закрепления практически любых камер (в том числе видеокамер). Колонна стенда изготавливается из экструдированного алюминия и обеспечивает низкий уровень вибрации камеры для получения максимально резких изображений. Колонна имеет шкалу высоты, напечатанную на анодированном алюминии для точного позиционирования камеры. Для изменения высоты установки камеры (до 107 см) достаточно нажать на рычаг и плавно переместить каретку вверх или вниз. Если отпустить рычаг, то каретка остановится и зафиксируется в нужном месте, гарантируя безопасность камеры для использования.
Характеристики:
Размер основания 60х60см
Высота установки камеры до 107 см
Максимальный вес камеры 4.5 кг
Крепление камеры 1/4'', 3/8'' (через гайку-переходник)
Мощность LED осветителя 20Вт
Количество светодиодов 96 шт
Цветовая температура 5600К
Индекс цветопередачи CRI 97
Угол раскрытия светового луча 120
Размер световой панели 80х16х13.5см
Питание АС 100-240В