Falcon Eyes Copy Stand 107 стенд для фотокопирования

Описание

Стенд Falcon Eyes Copy Stand 107 предназначен для установки компактных, зеркальных и беззеркальных фотокамер весом до 4.5 кг, чтобы точно и многократно снимать предметы или документы сверху. Монтажная каретка оснащена стандартным винтом 1/4" и гайкой-переходником 3/8'' для закрепления практически любых камер (в том числе видеокамер). Колонна стенда изготавливается из экструдированного алюминия и обеспечивает низкий уровень вибрации камеры для получения максимально резких изображений. Колонна имеет шкалу высоты, напечатанную на анодированном алюминии для точного позиционирования камеры. Для изменения высоты установки камеры (до 107 см) достаточно нажать на рычаг и плавно переместить каретку вверх или вниз. Если отпустить рычаг, то каретка остановится и зафиксируется в нужном месте, гарантируя безопасность камеры для использования.

Характеристики:

Размер основания 60х60см

Высота установки камеры до 107 см

Максимальный вес камеры 4.5 кг

Крепление камеры 1/4'', 3/8'' (через гайку-переходник)

Мощность LED осветителя 20Вт

Количество светодиодов 96 шт

Цветовая температура 5600К

Индекс цветопередачи CRI 97

Угол раскрытия светового луча 120

Размер световой панели 80х16х13.5см

Питание АС 100-240В