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-10 %
Falcon Eyes Copy Stand 107 стенд для фотокопирования
Falcon Eyes Copy Stand 107 стенд для фотокопирования
Falcon Eyes Copy Stand 107 стенд для фотокопирования
Falcon Eyes Copy Stand 107 стенд для фотокопирования
Falcon Eyes Copy Stand 107 стенд для фотокопирования
Falcon Eyes Copy Stand 107 стенд для фотокопирования
Falcon Eyes Copy Stand 107 стенд для фотокопирования
Falcon Eyes Copy Stand 107 стенд для фотокопирования
Falcon Eyes Copy Stand 107 стенд для фотокопирования
Falcon Eyes Copy Stand 107 стенд для фотокопирования
Falcon Eyes Copy Stand 107 стенд для фотокопирования
Falcon Eyes Copy Stand 107 стенд для фотокопирования

Falcon Eyes Copy Stand 107 стенд для фотокопирования

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8838

Стенд Falcon Eyes Copy Stand 107 для установки фотокамеры представляет собой профессиональную репродукционную установку, которая помогает создать точные цифровые копии документов, книг, произведений искусства и других объектов. Репроустановка позволяет также проводить неразрушающими методами оптико-цифровую диагностику материальных культурных ценностей, измерительную фотосъемку в криминалистике и другие научные и прикладные исследования. Универсальная установка фото или видеокамер весом до 4.5 кг

Описание

 Стенд Falcon Eyes Copy Stand 107 предназначен для установки компактных, зеркальных и беззеркальных фотокамер весом до 4.5 кг, чтобы точно и многократно снимать предметы или документы сверху. Монтажная каретка оснащена стандартным винтом 1/4" и гайкой-переходником 3/8'' для закрепления практически любых камер (в том числе видеокамер). Колонна стенда изготавливается из экструдированного алюминия и обеспечивает низкий уровень вибрации камеры для получения максимально резких изображений. Колонна имеет шкалу высоты, напечатанную на анодированном алюминии для точного позиционирования камеры. Для изменения высоты установки камеры (до 107 см) достаточно нажать на рычаг и плавно переместить каретку вверх или вниз. Если отпустить рычаг, то каретка остановится и зафиксируется в нужном месте, гарантируя безопасность камеры для использования.

Характеристики:

 Размер основания 60х60см
 Высота установки камеры до 107 см
 Максимальный вес камеры 4.5 кг
 Крепление камеры 1/4'', 3/8'' (через гайку-переходник)
 Мощность LED осветителя 20Вт
 Количество светодиодов 96 шт
 Цветовая температура 5600К
 Индекс цветопередачи CRI 97
 Угол раскрытия светового луча 120
 Размер световой панели 80х16х13.5см
 Питание АС 100-240В

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