Qwikk

Артикул: NVF-6363

Qwikk Light Room LED – фотобокс для предметной съемки, имеет небольшие размеры и подойдет для фотографирования малогабаритных предметов, таких как бижутерия, парфюмерия, часы и другие мелкие аксессуары и предметы.