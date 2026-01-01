images
images
images
images
images
images
Qwikk Light Room LED фотобокс для предметной съемки
Qwikk Light Room LED фотобокс для предметной съемки
Qwikk Light Room LED фотобокс для предметной съемки
Qwikk Light Room LED фотобокс для предметной съемки
Qwikk Light Room LED фотобокс для предметной съемки
Qwikk Light Room LED фотобокс для предметной съемки

Qwikk Light Room LED фотобокс для предметной съемки

Qwikk
Артикул: NVF-6363

Qwikk Light Room LED фотобокс для предметной съемки, имеет небольшие размеры и подойдет для фотографирования малогабаритных предметов, таких как бижутерия, парфюмерия, часы и другие мелкие аксессуары и предметы.

Описание

Qwikk Light Room LED фотобокс для предметной съемки

Комплектация

Характеристики:

  • размер, мм – 226х230х240
  • led-подсветка  – питание usb-кабель
  • цветные фоны – белый и черный (матовые)
  • сборка и разборка –быстрая (на магнитах)
  • материал короба – высококачественный тонкий эластичный пластик

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Какой фотобокс купить для предметной съемки
Какой фотобокс купить для предметной съемки
Какой фотобокс выбрать. Обзор лайт-кубов Fotokvant BOX с LED освещением
Какой фотобокс выбрать. Обзор лайт-кубов Fotokvant BOX с LED освещением
Магазин Фотогора. Rekam EF-PL1200 ProfiLight 1200 импульсный осветитель 1200 Дж
Магазин Фотогора. Rekam EF-PL1200 ProfiLight 1200 импульсный осветитель 1200 Дж
Софтрефлекторы Phottix Spartan Beauty Dish 50&amp;70. Обзор и сравнение портретных тарелок
Софтрефлекторы Phottix Spartan Beauty Dish 50&70. Обзор и сравнение портретных тарелок
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.