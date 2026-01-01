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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Qwikk Light Room LED – фотобокс для предметной съемки, имеет небольшие размеры и подойдет для фотографирования малогабаритных предметов, таких как бижутерия, парфюмерия, часы и другие мелкие аксессуары и предметы.
Характеристики:
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