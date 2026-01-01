PULUZ PU5022 складной фотобокс с двумя светодиодными осветителями и 6 фонами

Артикул: OLE-4773

Фотобокс (лайт-куб) размером 24х23х23 см для предметной съемки с двумя светодиодными панельми. У фотобокса есть отверстие для съёмки сверху, поэтому можно снимать объекты как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. В комплекте 6 сменных фонов (черный, белый, синий, красный, желтый, зеленый). Освещение светодиодное, цветовая температура 5500К, световой поток 550 лм (каждая панель).

Описание

Характеристики:

  • Количество светодиодов в одной панели 20 шт.
  • Световой поток 550 лм
  • Цветовая температура 5500 К
  • Источник питания USB 5В 1А
  • Размер в разложенном виде 24 х 23 х 23 см
  • Размер в сложенном виде 23 х 23 х 1.5 см
  • Вес 191 г

Комплектация

  • Фотобокс с 2 светодиодными панелями
  • Черный фон
  • Белый фон
  • Желтый фон
  • Красный фон
  • Зеленый фон
  • Синий фон
  • USB кабель
  • Мягкая сумка
  • Инструкция

