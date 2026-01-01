Характеристики:
- размер, см - 90x90x110
- вес, кг - 2
- цвет - белый
- материал - ткань
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LR3684 E Photomaker - палатка светотеневая для предметной съемки.
Бестеневая палатка, одна стенка которой пропускает мягкий и рассеянный свет, а другая отражает его для удаления нежелательных теней. В комплект поставки входит серая карта для достижения идеального баланса белого, настольный штатив, конверсионный гелевый светофильтр и держатель.
Данный комплект дает возможность использовать в качестве источника света обычную настольную лампу.
Размер палатки - 90х90х110 см.
Характеристики:
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