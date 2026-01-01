Артикул: NVF-9711

Lastolite LR3684 E Photomaker - палатка светотеневая для предметной съемки.

Бестеневая палатка, одна стенка которой пропускает мягкий и рассеянный свет, а другая отражает его для удаления нежелательных теней. В комплект поставки входит серая карта для достижения идеального баланса белого, настольный штатив, конверсионный гелевый светофильтр и держатель.

Данный комплект дает возможность использовать в качестве источника света обычную настольную лампу.

Размер палатки - 90х90х110 см.