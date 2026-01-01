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Lastolite LR2484 E Photomaker палатка светотеневая
Lastolite LR2484 E Photomaker палатка светотеневая

Lastolite LR2484 E Photomaker палатка светотеневая

Lastolite
Артикул: NVF-9710

Lastolite LR2484 E Photomaker - палатка светотеневая для предметной съемки.

Бестеневая палатка, одна стенка которой пропускает мягкий и рассеянный свет, а другая отражает его для удаления нежелательных теней. В комплект поставки входит серая карта для достижения идеального баланса белого, настольный штатив, конверсионный гелевый светофильтр и держатель.

Данный комплект дает возможность использовать в качестве источника света обычную настольную лампу. Размер палатки - 90х90х110 см.

Описание

Характеристики:

  • размер, см - 50x50x60
  • вес, гр - 900
  • цвет - белый
  • материал - ткань

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