Характеристики:
- размер, см - 50x50x60
- вес, гр - 900
- цвет - белый
- материал - ткань
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LR2484 E Photomaker - палатка светотеневая для предметной съемки.
Бестеневая палатка, одна стенка которой пропускает мягкий и рассеянный свет, а другая отражает его для удаления нежелательных теней. В комплект поставки входит серая карта для достижения идеального баланса белого, настольный штатив, конверсионный гелевый светофильтр и держатель.
Данный комплект дает возможность использовать в качестве источника света обычную настольную лампу. Размер палатки - 90х90х110 см.
Характеристики:
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