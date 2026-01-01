Lastolite LR1886 Cubelite лайткуб 45 см

Артикул: OLE-0420

Lastolite LR1886 Cubelite – стандартный фотобокс 45х45 см для предметной бестеневой съемки. Фронтальная часть крепится на липучках. В нижней части ткань отсутствует, что позволят установить лайткуб сверху на любой предмет. В комплекте есть клипсы для установки дополнительных фонов. Легко складывается и упаковывается в удобный чехол.