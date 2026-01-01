FST LT-70 LED лайткуб со светодиодным освещением 70 см

Grifon LED 770 - фотобокс со светодиодным освещением.
Фотобокс предназначен для бестеневой фотографии. В комплект входят четыре плексигласовых фона: черный, белый, оранжевый, серый.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Лайткуб со светодиодным освещением FST LT-70 LED, размер 70 см.
Лайт-бокс нового поколения со встроенной LED-подсветкой. Используется для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке. В отличие от старых лайт-боксов, с прозрачными стенками, не нуждается в дополнительной подсветке, а благодаря отражающим стенкам свет полностью окутывает предмет съемки. Размер фотобокса - 70х70х70 см.
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Grifon LED 770 - фотобокс со светодиодным освещением.
Фотобокс предназначен для бестеневой фотографии. В комплект входят четыре плексигласовых фона: черный, белый, оранжевый, серый.