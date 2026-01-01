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FST LT-70 LED лайткуб со светодиодным освещением 70 см
FST LT-70 LED лайткуб со светодиодным освещением 70 см
FST LT-70 LED лайткуб со светодиодным освещением 70 см
FST LT-70 LED лайткуб со светодиодным освещением 70 см
FST LT-70 LED лайткуб со светодиодным освещением 70 см
FST LT-70 LED лайткуб со светодиодным освещением 70 см
FST LT-70 LED лайткуб со светодиодным освещением 70 см

FST LT-70 LED лайткуб со светодиодным освещением 70 см

FST
Артикул: DAN-3030

Лайткуб со светодиодным освещением FST LT-70 LED, размер 70 см.

Лайт-бокс нового поколения со встроенной LED-подсветкой. Используется для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке. В отличие от старых лайт-боксов, с прозрачными стенками, не нуждается в дополнительной подсветке, а благодаря отражающим стенкам свет полностью окутывает предмет съемки. Размер фотобокса - 70х70х70 см.

Описание

FST LT-70 LED лайткуб со светодиодным освещением 70 см

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Наличие
более 10 шт

Grifon LED 770 - фотобокс со светодиодным освещением.

Фотобокс предназначен для бестеневой фотографии. В комплект входят четыре плексигласовых фона: черный, белый, оранжевый, серый.

8 800 ₽
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