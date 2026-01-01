Технические характеристики:
- вес, г – 204,12
- размеры, см – 14,73х9,4х6,86
Москва
Малая Семеновская 3с6
Novoflex ручка для CASTEL Q и XQ – ручка для настройки и регулировки рельса моделей CASTEL Q и XQ. Используется для настройки в макро- и стереофотографии, обеспечивая правильное кадрирование и фокусировку. Ручка предлагает не только плавную регулировку точной фокусировки, но и обеспечивает контроль движения, устраняя возможные подрагивания.
Технические характеристики:
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