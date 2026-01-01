Артикул: OLE-0166

Novoflex ручка для CASTEL Q и XQ – ручка для настройки и регулировки рельса моделей CASTEL Q и XQ. Используется для настройки в макро- и стереофотографии, обеспечивая правильное кадрирование и фокусировку. Ручка предлагает не только плавную регулировку точной фокусировки, но и обеспечивает контроль движения, устраняя возможные подрагивания.