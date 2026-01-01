images
Novoflex ручка для CASTEL Q и XQ

Novoflex ручка для CASTEL Q и XQ

Novoflex
Артикул: OLE-0166

Novoflex ручка для CASTEL Q и XQ – ручка для настройки и регулировки рельса моделей CASTEL Q и XQ. Используется для настройки в макро- и стереофотографии, обеспечивая правильное кадрирование и фокусировку. Ручка предлагает не только плавную регулировку точной фокусировки, но и обеспечивает контроль движения, устраняя возможные подрагивания. 

Описание

Технические характеристики:

  • вес, г – 204,12
  • размеры, см – 14,73х9,4х6,86 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Как делать отличные селфи и релфи
Как делать отличные селфи и релфи
Георгий Пинхасов - мастер работы со светом и один из лучших мировых стрит-фотографов
Георгий Пинхасов - мастер работы со светом и один из лучших мировых стрит-фотографов
Очень просто о 10 ошибках начинающего фотографа
Очень просто о 10 ошибках начинающего фотографа
Урок 5. Цикл видеоуроков про фотографию. Детали
Урок 5. Цикл видеоуроков про фотографию. Детали
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.