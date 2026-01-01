Артикул: OLE-0164

Novoflex комплект мехов CASTBAL T/S, CASTEL-Q, SON40,5, UNI-APO-DIGI90 and A-UNI – один из самых компактных в мире мехов с возможностью сдвига и наклона объектива, выпущенный немецкой компанией Novoflex. Сборка мехов проста и не отнимает много времени, так как происходит за счет быстросъемных площадок. Установленный на меха объектив может поворачиваться на 25 градусов по горизонтали, а также быстро перемещаться по фокусировочным рельсам.