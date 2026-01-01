Технические характеритстики:
- максимальный вылет, мм – 120
- минимальный вылет, мм – 23
- вес, г – 410
- поворот, град. (вправо, влево) – 25
Москва
Малая Семеновская 3с6
Novoflex комплект мехов CASTBAL T/S, CASTEL-Q, SON40,5, UNI-APO-DIGI90 and A-UNI – один из самых компактных в мире мехов с возможностью сдвига и наклона объектива, выпущенный немецкой компанией Novoflex. Сборка мехов проста и не отнимает много времени, так как происходит за счет быстросъемных площадок. Установленный на меха объектив может поворачиваться на 25 градусов по горизонтали, а также быстро перемещаться по фокусировочным рельсам.
Технические характеритстики:
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