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Novoflex комплект мехов CASTBAL T/S, CASTEL-Q, SON40,5, UNI-APO-DIGI90 and A-UNI

Novoflex комплект мехов CASTBAL T/S, CASTEL-Q, SON40,5, UNI-APO-DIGI90 and A-UNI

Novoflex
Артикул: OLE-0164

Novoflex комплект мехов CASTBAL T/S, CASTEL-Q, SON40,5, UNI-APO-DIGI90 and A-UNI – один из самых компактных в мире мехов с возможностью сдвига и наклона объектива, выпущенный немецкой компанией Novoflex. Сборка мехов проста и не отнимает много времени, так как происходит за счет быстросъемных площадок. Установленный на меха объектив может поворачиваться на 25 градусов по горизонтали, а также быстро перемещаться по фокусировочным рельсам. 

Описание

Технические характеритстики:

  • максимальный вылет, мм – 120
  • минимальный вылет, мм – 23
  • вес, г – 410
  • поворот, град. (вправо, влево) – 25

Комплектация

  • Меха CASTBAL T/S – 1 шт.
  • Фокусировочные рельсы CASTEL-Q – 1 шт.
  • Объектив Schneider Kreuznach APO-DIGITAR 4.5/90 – 1 шт.
  • Бленда SON40,5 – 1 шт.
  • Адаптерное кольцо UNI-APO – 1 шт.
  • Адаптерное кольцо A-UNI – 1 шт.

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