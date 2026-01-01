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Novoflex EOS-RETRO обратный переходник для Canon EOS

Novoflex EOS-RETRO обратный переходник для Canon EOS

Novoflex
Артикул: OLE-0126

Обратный переходник для CANON Novoflex EOS-RETRO – открывает для владельцев камер CANON серии EOS мир экстремальной съемки крупным планом с непревзойденным качеством. Novoflex EOS-RETRO позволяет устанавливать на камеры объективы в перевернутом положении. Кольцо сохраняет все функции управления автофокусом и диафрагмой.

Описание

Адаптер Novoflex EOS-RETRO состоит из двух частей – одна часть присоединяется байонетом к камере, вторая часть – резьбой к объективу. Объектив присоединяется к адаптеру посредством резьбы под светофильтр диаметром 58 мм. К таким объективам, в частности, относятся 50/1,4; 100/2,8 Macro. Например, с зум-объективом Canon EF 28–105 мм в перевернутом положении можно получить изображение с соотношением 1:7 с фокусным расстоянием 105 мм от 1:7 до 2,8:1 на 28 мм.

Технические характеристики:

  • размер, мм – 75
  • вес, г – 160
  • максимальное увеличение, мм – 550

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