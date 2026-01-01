Novoflex EOS-RETRO обратный переходник для Canon EOS

Описание

Адаптер Novoflex EOS-RETRO состоит из двух частей – одна часть присоединяется байонетом к камере, вторая часть – резьбой к объективу. Объектив присоединяется к адаптеру посредством резьбы под светофильтр диаметром 58 мм. К таким объективам, в частности, относятся 50/1,4; 100/2,8 Macro. Например, с зум-объективом Canon EF 28–105 мм в перевернутом положении можно получить изображение с соотношением 1:7 с фокусным расстоянием 105 мм от 1:7 до 2,8:1 на 28 мм.

Технические характеристики: