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Novoflex CASTBAL T/S меха для фотокамеры

Novoflex CASTBAL T/S меха для фотокамеры

Novoflex
Артикул: NVF-8770

Novoflex CASTBAL T/S – меха для фотокамеры, используются при макросъемке.

Данная модель является одной из самых компактных в мире, среди моделей с возможностью сдвига и наклона объектива. Установленный на меха объектив может поворачиваться на 25 градусов в лево и право.

Описание

Novoflex CASTBAL T/S меха для фотокамеры

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