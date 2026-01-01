Артикул: NVF-8770

Novoflex CASTBAL T/S – меха для фотокамеры, используются при макросъемке.

Данная модель является одной из самых компактных в мире, среди моделей с возможностью сдвига и наклона объектива. Установленный на меха объектив может поворачиваться на 25 градусов в лево и право.