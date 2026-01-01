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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Novoflex CASTBAL T/S – меха для фотокамеры, используются при макросъемке.
Данная модель является одной из самых компактных в мире, среди моделей с возможностью сдвига и наклона объектива. Установленный на меха объектив может поворачиваться на 25 градусов в лево и право.
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