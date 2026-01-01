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Novoflex BALPRO 1 меха для фотокамеры

Novoflex BALPRO 1 меха для фотокамеры

Novoflex
Артикул: OLE-0122

Novoflex BALPRO 1 – раздвижные меха для макросъемки. Они универсальны и совместимы со всеми сочетаниями фотоаппаратов и объективов. Совместимость достигается с помощью системы переходных колец, которые приобретаются отдельно. Можно совместить со своим фотоаппаратом практически все среднеформатные объективы, и почти все 35-миллиметровые объективы. Также меха позволяют использовать множество специальных объективов, вплоть до микроскопных.

Описание

Технические характеристики:

  • максимальное растяжение меха, мм  – 192
  • минимальное растяжение меха, мм – 40
  • размеры, мм – 150х115х200
  • вес, г – 755

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