Novoflex BALPRO 1 меха для фотокамеры

Артикул: OLE-0122

Novoflex BALPRO 1 – раздвижные меха для макросъемки. Они универсальны и совместимы со всеми сочетаниями фотоаппаратов и объективов. Совместимость достигается с помощью системы переходных колец, которые приобретаются отдельно. Можно совместить со своим фотоаппаратом практически все среднеформатные объективы, и почти все 35-миллиметровые объективы. Также меха позволяют использовать множество специальных объективов, вплоть до микроскопных.