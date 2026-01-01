Novoflex BALPRO 1 меха для фотокамеры

Технические характеристики:
- максимальное растяжение меха, мм – 192
- минимальное растяжение меха, мм – 40
- размеры, мм – 150х115х200
- вес, г – 755
Москва
Малая Семеновская 3с6
Novoflex BALPRO 1 – раздвижные меха для макросъемки. Они универсальны и совместимы со всеми сочетаниями фотоаппаратов и объективов. Совместимость достигается с помощью системы переходных колец, которые приобретаются отдельно. Можно совместить со своим фотоаппаратом практически все среднеформатные объективы, и почти все 35-миллиметровые объективы. Также меха позволяют использовать множество специальных объективов, вплоть до микроскопных.
Технические характеристики:
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