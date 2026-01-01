PhotoMechanics накладка из полистирола (молочная)

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Накладка PhotoMechanics из полистирола (молочная).
Накладка защищает поверхность столешницы поворотного стола от загрязнения и повреждений. Ее поверхность создает расплывчатое отражение снимаемого предмета. В центе есть отверстие, благодаря которому легко центрировать снимаемый объект. Толщина - 4 мм.
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