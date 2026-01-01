Rekam 3D-maker T-150 напольная вращающаяся платформа

Артикул: NVF-1072

Rekam 3D-maker T-150 – платформа для съемки крупногабаритных предметов предназначена для автоматизации процесса фотосъемки таких объектов, как крупная бытовая техника, автозапчасти, мебель, промышленное оборудование, полноростовые манекены. Диаметр поверхности – 900 мм, максимальная нагрузка – 150 кг, вес – 24,5 кг. Стол может быть использован и для съемки людей.