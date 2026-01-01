Rekam 3D-maker T-150 напольная вращающаяся платформа

Стол изготовлен из высокопрочного станочного профиля с использованием специального конструкционного крепежа, что позволяет без проблем выдерживать высокие нагрузки. Максимально допустимая масса предметов для данного стола составляет 150 кг. Стол комплектуется прочным диском из МДФ диаметром 900 мм.
Характеристики:
- поддержка видеорежима – да
- максимальная масса объекта – 150 кг
- диаметр поверхности – 900 мм
- сменные диски – да
- снимков на оборот – до 400
- вес брутто, кг – 23,0
- габариты упаковки, см – 54х55х28
- вес брутто (диск для платформы Т-150), кг – 24,5
- габариты упаковки (диск для платформы Т-150) : 94 х 94 х 3