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Rekam 3D-maker T-150 напольная вращающаяся платформа

Rekam 3D-maker T-150 напольная вращающаяся платформа

Rekam
Артикул: NVF-1072

Rekam 3D-maker T-150 – платформа для съемки крупногабаритных предметов предназначена для автоматизации процесса фотосъемки таких объектов, как крупная бытовая техника, автозапчасти, мебель, промышленное оборудование, полноростовые манекены. Диаметр поверхности –  900 мм, максимальная нагрузка – 150 кг, вес – 24,5 кг. Стол может быть использован и для съемки людей.  

 

Описание

Стол изготовлен из высокопрочного станочного профиля с использованием специального конструкционного крепежа, что позволяет без проблем выдерживать высокие нагрузки. Максимально допустимая масса предметов для данного стола составляет 150 кг. Стол комплектуется прочным диском из МДФ диаметром 900 мм.

Характеристики:

  • поддержка видеорежима – да
  • максимальная масса объекта – 150 кг
  • диаметр поверхности – 900 мм
  • сменные диски – да
  • снимков на оборот – до 400
  • вес брутто, кг – 23,0
  • габариты упаковки, см – 54х55х28
  • вес брутто (диск для платформы Т-150), кг – 24,5
  • габариты упаковки (диск для платформы Т-150) : 94 х 94 х 3

Комплектация

  • Поворотная платформа – 1 шт.
  • Кабель USB A–USB B – 1 шт.
  • Кабель USB A–miniUSB – 1 шт.
  • Адаптер питания – 1 шт.
  • Сменный диск 900 мм – 1 шт.
  • Программное обеспечение Rekam 3D-maker Studio – 1 шт.

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